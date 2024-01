Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Prodways: arrêt des petites imprimantes pour joaillerie information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Prodways Group annonce l'arrêt de son activité de vente de petites imprimantes pour la joaillerie haut de gamme (commercialisées sous la marque Solidscape), un 'choix stratégique pour allouer les ressources vers des applications industrielles de volume'.



'La performance décevante de 2023, essentiellement due à la faiblesse des ventes de machines, amène le groupe à prendre des mesures afin d'améliorer ses résultats rapidement et de manière structurelle', explique-t-il.



L'arrêt de cette activité, qui a généré en 2023 un chiffre d'affaires proche de cinq millions d'euros et une perte opérationnelle significative, aura un impact positif sur la profitabilité de Prodways. Il est mis en oeuvre dès à présent et devrait être finalisé d'ici la fin de l'été 2024.



L'impact dans les comptes 2023 est estimé à ce stade aux alentours de 15 millions d'euros de dépréciations d'actifs (sans impact sur la trésorerie). En 2024, les coûts liés à cet arrêt devraient représenter un peu plus d'un million, essentiellement au premier semestre.





