PRODWARE publie un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 7,3%

(AOF) - Prodware a publié un chiffre d'affaire 2019 de 188,6 millions d'euros, contre 175,9 millions en 2018, soit un hausse de 7,3% en publié et 0,8% en comparable. L'activité au quatrième trimestre (+7,4% en comparable) a pu compenser la baisse au second trimestre (-5,8%). Le marché francophone affiche une croissance de 9,7% en publié, et l'international +5,7%. Le segment de l'Edition en propre (32,7% du chiffre d'affaires) a augmenté de 9,2%, et le montant des ventes en mode SaaS, désormais 20% du revenu total de Prodware, a progressé de 34,8%.

