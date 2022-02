Prodware: Phast Invest devient actionnaire majoritaire information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 12:43

(CercleFinance.com) - La société Phast Invest a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 février 2022, individuellement et de concert, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Prodware et détenir individuellement 66,17% du capital et 56,37% des droits de vote de cette société et, de concert avec les dirigeants et actionnaires historiques, 85,78% du capital et 85,15% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Prodware dans le cadre de l'offre publique initiée par la société Phast Invest.