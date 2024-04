Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Prodware: perte nette annuelle sur de l'exceptionnel information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Prodware affiche un résultat net part du groupe (RNPG) de -23,7 millions d'euros en 2023 sous le poids d'éléments exceptionnels, contre un bénéfice de 15,7 millions en 2022, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en retrait de 2,7 points à 12,9%.



La société informatique a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 380,6 millions d'euros, en progression de 102,1% grâce à la contribution des acquisitions intervenues au cours de l'exercice. En organique, la croissance ressort à 5,1%.



En 2024, Prodware va s'appuyer sur une nouvelle taille de près de 700 millions d'euros de CA proforma 2023 pour baisser ses coûts, ce qui permettra de poursuivre la croissance de son résultat opérationnel courant et d'améliorer sa profitabilité opérationnelle.





Valeurs associées PRODWARE Euronext Paris -6.08%