Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prodware : les actionnaires historiques vont lancer une OPA information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 12:15









(CercleFinance.com) - Les actionnaires historiques de Prodware ont annoncé mercredi leur intention de déposer une offre publique d'achat sur le groupe de services informatiques en vue d'accélérer son développement. Cette offre, libellée à un prix de 8,8 euros par action, fait ressortir une prime de 66% sur le cours de l'action Prodware à la clôture du marché hier soir et de plus de 75% par rapport au cours moyen pondéré des 20 derniers jours de Bourse. Dans un communiqué, les dirigeants et actionnaires de référence de Prodware (Philippe Bouaziz, Alain Conrard, Stéphane Conrard et François Richard) justifient l'opération par la volonté de prendre le contrôle de l'entreprise afin d'accélérer son développement et de soutenir sa stratégie, tout en offrant une liquidité 'à un prix attractif' aux actionnaires. L'offre - qui doit être lancée par une holding baptisée Phast Invest - vise l'ensemble des actions Prodware non détenues par le concert, soit environ 56,4% du capital et 50,1% des droits de vote. Le dépôt de l'offre - financée par un financement externe levé par Phast Invest - devrait intervenir dans les prochains jours. La cotation des actions Prodware sur Euronext Paris - suspendue mercredi - reprendra demain.

Valeurs associées PRODWARE Euronext Paris 0.00%