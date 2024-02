Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Prodware: doublement du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - Prodware annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 380,6 millions d'euros en 2023, en forte augmentation de 102,1% grâce aux acquisitions intervenues au cours de l'exercice. A périmètre constant, sa croissance s'est établie à 5,1%.



'Grâce notamment à ses récentes acquisitions tactiques, Prodware ajoute à ses positions historiques sur les marchés SMB et SMC une bonne présence auprès des grands donneurs d'ordre du secteur privé et public', indique la société de services informatiques.



Prodware poursuivra son plan stratégique 2024-26 et 'apportera une attention particulière à la maîtrise de ses charges en s'appuyant sur une meilleure absorption de ses frais fixes grâce à sa nouvelle taille proche de 700 millions d'euros sur la base du CA 2023 proforma'.





