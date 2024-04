Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Prodware: cession de la filiale 'cloud' privé et télécoms information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Prodware a annoncé mercredi qu'il allait céder ses activités de 'cloud' privé et de télécommunications en France et en Belgique à la société adista, une marque du groupe technologique français inherent.



Cette opération intervient alors que Prodware, désormais filiale de Phast, cherche à se recentrer sur les applications métiers, les données, l'IA, le cloud 'public' et les services de sécurité.



Aux termes de l'accord, les clients de Prodware se verront désormais proposer les solutions de 'cloud' privé et de télécommunications d'adista.



De la même manière, les clients d'adista, et par extension des autres entités du groupe inherent, pourront bénéficier de l'offre de Prodware.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



Le groupe inherent - qui compte 14 centres de données interconnectés et 40 bureaux en France - est un opérateur alternatif spécialisé dans les domaines du 'cloud', de la connectivité et de la cybersécurité 'B2B'.





