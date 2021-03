PRODWARE améliore sa rentabilité en 2020

(AOF) - Prodware a fait part d'un résultat net, part du groupe, 2020 en augmentation de 7,1% à 11,3 millions d'euros. L'Ebitda a affiché une croissance de 3,1%, et ce, malgré la baisse du chiffre d'affaires. Il a atteint 49,8 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 28,9% contre 25,8% en 2019. Le spécialiste de la transformation digitale des entreprises explique cette amélioration par la forte baisse des charges externes (-22,4% à 16,5 millions) et des charges de personnel (-14,2% à 49,8 millions).

Le chiffre d'affaires de Prodware affiche une décroissance de 8,1%, à 172,4 millions d'euros principalement liée à l'érosion de l'activité d'intégration. Les ventes en mode SaaS continuent de progresser et ressortent en 2020 à 45 millions d'euros en amélioration sensible de 15,6% par rapport à l'exercice précédent. Ce chiffre d'affaires récurrent représente désormais 26,1% du chiffre d'affaires total de Prodware.

Dans le cadre du Plan stratégique 2021- 2025: " The Place to Be and to Work With ", Prodware entend poursuivre le renforcement de ses activités de Conseil et d'Edition de solutions logicielles sectorielles et métiers.

En parallèle, le groupe va s'attacher à développer ses positions géographiques en Europe de l'Ouest tout en restant attentif aux opportunités en Europe du Nord, région particulièrement performante sur les technologies Microsoft.

De plus, le renforcement des positions existantes en Europe de l'Est permettra de doter le groupe de capacités de productions supplémentaires, financièrement extrêmement compétitives dans un marché mondialisé, en complément des croissances mixtes planifiées dans ses principaux pays d'Europe de l'Ouest.

Enfin, une attention toute particulière est portée d'une part sur la Gestion du Capital Humain et d'autre part sur la Gestion de la Relation Client, " toutes deux indispensables à une croissance solide, profitable et pérenne ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.