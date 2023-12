Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Prodware: acquisition de Nut Consulting en Espagne information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Prodware Group annonce l'acquisition de Nut Consulting, partenaire de Microsoft en Espagne, 'reconnu comme un spécialiste de l'industrie agroalimentaire, secteur où les défis technologiques sont nombreux'.



'Spécialisé dans l'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, Nut Consulting se démarque de ses concurrents par son intégration technologique aux ateliers de fabrication, ce qui caractérise l'industrie 4.0', souligne le groupe informatique français.



Ce rapprochement permettra à Prodware de renforcer ses parts de marché en Espagne où il compte 320 collaborateurs, de développer son positionnement dans l'industrie alimentaire et d'étendre son portefeuille, en particulier de sa division édition catalogue.





