Produits structurés : une majorité d'investisseurs privilégient le Phoenix, selon Feefty

L'Autocall - coupon capitalisé - comporte un mécanisme de remboursement automatique anticipé. Lorsque le sous-jacent est supérieur au niveau d'Autocall lors d'une date d'observation, le produit est rappelé et les coupons sont versés.

Dans le contexte actuel, une majorité d'investisseurs privilégient donc les produits de type Phoenix pour se prémunir contre le risque de baisse du sous-jacent. Alors que l'Autocall a longtemps été plébiscité, le Phoenix est devenu le produit le plus consulté ces deux derniers mois. Il totalise aujourd'hui 53% des recherches contre 35% pour l'Autocall et 12% pour la Reverse, indique Feefty.

(AOF) - Portés par les politiques monétaires des banques centrales et par la reprise économique, les cours boursiers continuent de progresser dans le monde, observe Feefty, la fintech spécialisée sur les produits structurés, dans son dernier baromètre. La sortie de crise et l'optimisme qui remonte dans les sondages viennent accentuer ce phénomène.

