Produits financiers : promouvoir les bonnes pratiques commerciales en direction des personnes âgées

(AOF) - Une étude sociologique, financée par l’Union européenne, et réalisée sous la direction scientifique de l’Université Paris-Dauphine et de Sciences Po Paris, s’est intéressée aux relations entre les établissements financiers et leurs clients âgés. Son objectif était d’observer les pratiques commerciales sur le terrain, les interactions entre l’organisation des établissements bancaires et les professionnels en contact avec les clients, et de mieux comprendre leurs impacts sur le processus de commercialisation auprès de ces populations vieillissantes.

Dans cette étude intitulée " Pratiques commerciales et populations vieillissantes ", 73 entretiens ont été menés. Dans un premier temps, 21 entretiens ont été réalisés, auprès d'acteurs de banques de détail, de banques privées, de compagnies d'assurance et de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, afin de cerner les enjeux et particularités des établissements enquêtés.

D'après les conclusions de ce rapport, " si la financiarisation des patrimoines progresse avec l'âge, dans le même temps, la composition du patrimoine financier évolue avec le cycle de vie. La fraction de ce qui est investi dans des assurance-vie augmente avec l'âge, tout comme la part des valeurs mobilières. Dans le même temps, d'autres classes d'actifs diminuent, tels que l'épargne logement ou encore les différents livrets d'épargne ".

Selon André Masson, économiste et directeur de recherche au CNRS, parle de " crispation patrimoniale ", pour désigner des " seniors, détenteurs d'une masse inerte de patrimoine peu risqué ", " investie en priorité dans les quasi-liquidités (livret A), les produits d'épargne assurance (fonds en euros et autres contrats d'assurance-vie) et dans l'immobilier résidentiel 40". Pour lui, " les seniors sur-épargnent, pour transmettre à leurs enfants de plus en plus tard, souvent après 60 ans, quand ces derniers n'en ont plus besoin ".

Dans le rapport, on apprend que l'AFUB (Association Française des Usagers des Banques) a été auditionné et a rapporté les plaintes qu'elle reçoit le plus fréquemment à propos des relations entre les personnes âgées et leurs banques : refus de prêts, difficultés à accéder à des assurances, supports d'épargne trop risqués et d'une durée inadaptée à l'âge des épargnants.