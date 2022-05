Produits de Bourse : qu'est-ce qu'un warrant ?

Les call warrants et les put warrants classiques peuvent offrir aux investisseurs des possibilités de profits élevés grâce à leur effet de levier. Cependant, des risques importants de perte sont également possibles si le marché ne se comporte pas comme l'investisseur s'y attend. Voici donc quelques explications sur leur bon fonctionnement.

Un warrant est effectivement une option liée à un titre. Il donne le droit d'acheter (Call) ou de vendre (Put) un certain sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé durant une période donnée (warrant américain) ou au terme de celle-ci (warrant européen). Les warrants proposés par Goldman Sachs comprennent des indices majeurs, comme le CAC-40, le DAX, le Dow Jones ou le Nasdaq-100, des actions comme L'Oréal, Tesla ou Volkswagen.

D'autres émetteurs peuvent également proposer des warrants sur des sous-jacents tels qu'un taux de change (EUR/USD), ou une matière première comme le pétrole brut, l'or ou l'argent. En fonction de l'évolution de l'actif sous-jacent, la valeur du warrant augmente ou diminue. D'autres facteurs influencent également le prix d'un warrant.

La valeur d’un call (type américain) est constituée de la valeur temps et de la valeur intrinsèque dès que le prix du sous-jacent est supérieur au prix d’exercice spécifié. (source : Goldman Sachs International)

Valeur intrinsèque et valeur temps du warrant

Le prix du warrant est toujours composé de deux éléments : la valeur temps et la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque d'une option fluctue en fonction du prix du sous-jacent, et est généralement positive pour un warrant call si le cours du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice.

En conséquence, la valeur intrinsèque d'un warrant put sera positive si le cours du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice. Les warrants dont le prix intrinsèque est positif sont dits « dans la monnaie ».

Si le prix est soit inférieur au prix d'exercice pour un warrant call, soit supérieur au prix d'exercice pour un warrant put, la valeur intrinsèque est nulle, car au prix actuel du sous-jacent, l'exercice d'une option entraînerait probablement une perte. Toutefois, même si la valeur intrinsèque du warrant est nulle, sa valeur temps peut toujours être positive, de sorte que le warrant peut conserver sa valeur. Les investisseurs doivent cependant savoir que la valeur temps diminue avec le temps et qu'elle est influencée par un ensemble plus diversifié de facteurs.

Attention à la perte de la valeur

Les warrants sans valeur intrinsèque ne sont pas dépourvus de valeur avant l'échéance. En effet, jusqu'à l'échéance, il y a une chance que le prix de l'actif sous-jacent évolue dans le sens attendu par l'investisseur et que le warrant accumule une valeur intrinsèque. Plus la période jusqu'à l'échéance est longue, plus il y a de chances que le sous-jacent connaisse encore un mouvement de prix et devienne rentable. Par conséquent, si la période jusqu'à l'échéance est courte, il y a moins de temps pour qu'une option gagne en valeur intrinsèque.

La valeur temps ne change pas seulement en fonction de la réduction du temps jusqu'à l'échéance, mais dépend également d'autres paramètres tels que la volatilité implicite. La volatilité implicite est un chiffre clé pour la volatilité attendue du prix du sous-jacent, et affecte donc la probabilité que le warrant gagne ou perde de la valeur intrinsèque. Et le prix du sousjacent influence également le niveau de la valeur temps. La valeur temps est par ailleurs la plus élevée « à la monnaie », c'est-à-dire près du prix d'exercice. Cette relation s'applique en sens inverse à une option put (de vente).

Avec la possibilité d'être encore « dans la monnaie », la valeur temps augmente également. La valeur temps diminue à mesure que le temps restant diminue et est à zéro à l'échéance. À l'échéance, le détenteur du warrant bénéficie de la valeur intrinsèque. Les warrants « en dehors de la monnaie » expirent alors sans valeur.

Comment fonctionne un call warrant

Supposons qu'un call warrant ait un prix d'exercice de 100 EUR et se réfère à une action. Le ratio est de 1, ce qui signifie que la valeur du warrant correspond à 1 unité de l'action sous-jacente. Ce call a donc une valeur intrinsèque de zéro pour un prix d'action de 100 EUR ou moins. Chaque fois que l'action sous-jacente dépasse de 1 EUR le prix d'exercice de 100 EUR, la valeur intrinsèque augmente de 1 EUR. Par exemple, à un prix d'action de 125 EUR, la valeur intrinsèque est de 25 EUR (125 EUR moins 100 EUR). Si le terme est maintenant atteint ou si le titulaire use de son droit d'exercer une option de type américain, il aura droit à 25 EUR par option call (d'achat).

La valeur temps est la deuxième composante du prix d'un warrant. Comme le montre la figure ci dessous, la valeur temps peut encore signifier que le warrant a de la valeur, même si le prix du sous-jacent tombe en dessous de 100 EUR.

La valeur d’un put (type américain) est constituée de la valeur temps et de la valeur intrinsèque dès que le prix du sous-jacent est inférieur au prix d’exercice spécifié. (source : Goldman Sachs International)

Comment fonctionne un put warrant

Supposons qu'un put warrant ait un prix d'exercice de 100 EUR et se réfère à une action. Le ratio est de 0,1, ce qui signifie qu'une unité de l'action sous-jacente correspond à 10 warrants. Ce put a donc une valeur intrinsèque de zéro pour un prix d'action de 100 EUR ou plus. Chaque fois que l'action sous-jacente tombe 1 EUR en dessous du prix d'exercice de 100 EUR, la valeur intrinsèque augmente de 1 EUR. Par exemple, à un prix d'action de 75 EUR, la valeur intrinsèque est de 25 EUR (100 EUR moins 75 EUR). Si le terme est maintenant atteint ou si le titulaire use de son droit d'exercer une option de type américain, il aura droit à 25 EUR par option put (de vente).

La valeur temps est la deuxième composante du prix d'un warrant. Comme le montre la figure ci-dessous, la valeur temps peut encore signifier que le warrant a de la valeur, même si le prix du sous-jacent passe au-dessus de 100 EUR.

Warrants sur le marché secondaire

Sur le marché secondaire, les warrants se comportent généralement comme suit :

Call warrant : Une hausse des prix du sous-jacent tend à augmenter le prix d'un call warrant, tandis qu'une baisse des prix du sous-jacent réduit le prix d'un call warrant (en supposant que tous les autres paramètres restent inchangés).

Put warrant : Une baisse des prix du sous-jacent augmente généralement le prix d'un put warrant, tandis qu'une hausse des

prix du sous-jacent diminue généralement le prix d'un put warrant (en supposant que tous les autres paramètres restent inchangés).

Exemple : Si le cours de l'indice CAC 40 augmente, la valeur d'un call warrant sur le CAC 40 a également tendance à augmenter, tandis que la baisse du cours du CAC 40 réduit généralement la valeur d'un call warrant sur le CAC 40 (en supposant que tous les autres paramètres restent inchangés). Inversement, la baisse des cours du CAC 40 augmente généralement la valeur d'un put warrant sur le CAC 40, tandis que la hausse des cours du sous-jacent réduit généralement la valeur du put warrant sur le CAC 40 (en supposant que d'autres paramètres tels que la volatilité implicite, le rendement attendu des dividendes pour les warrants sur actions simples ou le taux d'intérêt sans risque restent inchangés).

La valeur du warrant sur le marché secondaire n'est pas seulement déterminée par la performance du sous-jacent. Le prix du warrant est également influencé par la valeur temps et la volatilité. La valeur temps du warrant diminue pendant la période de validité. Une diminution de la volatilité implicite réduit la valeur des warrants call et put et vice versa.

Risques des warrants, y compris la perte totale du capital

Seuls les investisseurs expérimentés et prêts à prendre des risques devraient investir dans les warrants. En raison de l'effet de levier, des pertes élevées sont possibles. Dans le pire des cas, la perte totale du capital investi est possible. De nombreux facteurs difficiles à évaluer pour les investisseurs privés, tels que les attentes en matière de dividendes, la volatilité implicite et les attentes en matière de taux d'intérêt, influencent le prix d'un warrant. La perte de la valeur temps doit également être prise en compte. Même si l'actif sous-jacent évolue dans une direction favorable à l'investisseur, la valeur du warrant peut baisser.

L'effet de levier du warrant n'est pas une variable constante. La variation du prix du sous-jacent modifie l'effet de levier du warrant. Les acheteurs de warrants assument le risque de crédit de l'émetteur, car il existe un risque qu'un émetteur ne puisse pas remplir ses obligations, même si le warrant a une valeur positive. Cela signifie qu'une perte totale est possible si l'émetteur des warrants devient insolvable. Contrairement aux options et autres contrats à terme, la perte sur les warrants est limitée au capital investi. Si, par exemple, vous achetez un warrant au prix de 1,30 EUR, votre perte est limitée à ces 1,30 EUR. La perte est limitée au capital investi.