Production d'anticorps: Hybrigenics positionne sa filiale B Cells sur le marché du diagnostic

(AOF) - La biotech Hybrigenics détaille dans un communiqué les activités de B Cell Design, société de biotechnologies développant des immunoglobulines (anticorps) artificielles, acquise en novembre 2021, au travers de sa filiale Inoviem Scientific. Il s’agissait avec cette acquisition de compléter la chaîne de valeur de la filiale et d'accroître les parts de marché du groupe. L'originalité de l'approche technologique de B Cell Design repose sur sa capacité à produire des anticorps chimériques humains directement chez l'animal, ce qui confère à la société une avance technologique sur ses concurrents.

Conformément au plan de développement du groupe, l'approche stratégique et industrielle de cette activité a été transformée en positionnant dans un premier temps l'offre de B Cell Design sur le marché du diagnostic afin devenir leader sur les matières premières d'origine synthétique sur le segment de l'immuno-essai classique (Elisa et Dot) ou de nouvelle génération (immunofluorescence : Clia).

Pour ce faire, la société a accéléré son industrialisation en implémentant un laboratoire de bioproduction sur le site alsacien d'Illkirch afin d'augmenter sa production. Hybrigenics envisage désormais de dupliquer ce modèle directement aux États-Unis et en Chine, au plus près de ses principaux marchés.

Le marché mondial des anticorps représente un montant total de l'ordre 100 milliards d'euros et croît à un rythme annuel rapide de plus de 20% sur les dernières années.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.