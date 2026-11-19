Procter & Gamble vise jusqu'à 10 milliards de dollars d'économies liées à la productivité alors que les coûts ne cessent d'augmenter

Procter & Gamble PG.N vise jusqu’à 10 milliards de dollars d’économies de productivité pour les exercices 2027 à 2030, a déclaré jeudi le directeur financier André Schulten, alors que ce géant des biens de consommation s’efforce d’augmenter ses marges tout en faisant face à une forte pression sur les coûts.

La société avait averti le mois dernier que la hausse des coûts des matières premières, de l’énergie et du fret pèserait davantage sur son bénéfice annuel, alors même que la demande soutenue pour ses produits de beauté et d’entretien de la maison avait stimulé les ventes au premier trimestre.

Lors d’une journée dédiée aux investisseurs, le directeur général Shailesh Jejurikar a cherché à présenter Procter & Gamble comme « l’entreprise de biens de grande consommation de l’avenir », en mettant en avant la base de données de l’entreprise, qui compte 10 millions de profils de consommateurs, ainsi que son recours croissant à l’intelligence artificielle pour accélérer ses processus.

Parallèlement aux gains de productivité, l’entreprise réduit ses effectifs.

« Nous restons déterminés à réaliser jusqu’à 1,8 milliard de dollars d’économies annuelles liées à la productivité et […] une réduction de 20 % à 30 % de nos effectifs chargés de l’approvisionnement en produits, y compris les sous-traitants, d’ici 2030 », a déclaré Luc Reynaert, directeur de l’approvisionnement en produits. Ces 1,8 milliard de dollars d’économies s’inscrivent dans l’objectif global de 10 milliards de dollars et proviennent du coût des marchandises vendues, a précisé M. Schulten.

Cet objectif de productivité de 10 milliards de dollars est considérable, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management. Il s’est toutefois interrogé sur la part de cet objectif qui correspondait à de nouveaux gains d’efficacité, par opposition à la compensation de la hausse des coûts de l’énergie et du fret.

« La réduction des coûts peut préserver la rentabilité, mais elle ne peut pas générer de la croissance », a déclaré M. Jacobsen. « Peuvent-ils réduire leurs effectifs sans sacrifier l’innovation, les niveaux de service ou l’exécution? J’attendrai des preuves et ne me fierai pas à des promesses. »

M. Schulten a souligné que l’objectif principal des gains de productivité était le réinvestissement dans l’entreprise, ce qui permettrait à Procter & Gamble de croître plus rapidement que le marché.