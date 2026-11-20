information fournie par Boursorama avec AFP • 20/11/2026 à 07:47

Procter & Gamble va tailler dans les effectifs de ses usines et centres de distribution

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant américain des produits d'hygiène Procter & Gamble a indiqué jeudi prévoir de réduire jusqu'à 30 % sa main-d'œuvre travaillant dans la fabrication et la logistique d'ici à 2030, pour diminuer les coûts.

La direction du spécialiste des produits du quotidien (rasoirs Gillette, lessive Ariel, couches Pampers...) a fait cette annonce lors d'une conférence avec les investisseurs, a rapporté l'agence économique Bloomberg.

Selon son dernier rapport annuel, le groupe emploie un peu plus de 100.000 personnes dans le monde, dont près de la moitié pour fabriquer ses produits.

Fin octobre, lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Procter & Gamble avait évoqué un "environnement de consommation difficile" et des surcoûts importants (matières premières, logistique, énergie, taux de change...).