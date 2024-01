Procter & Gamble : une performance trimestrielle contrastée

Le principe reste le même pour les vêtements et chaussures que pour la sélection de produits électroniques : le consommateur doit se rendre chez un réparateur agréé pour bénéficier d'une aide qui ne peut dépasser 60% du coût de la réparation. L'organisme agréé, " Refashion ", vise à augmenter de 35% le nombre de réparations d'ici à 2028. Le Fonds réparation, alimenté par les " éco-contributions " des marques, finance l'opération. Néanmoins la question est de savoir si ce bonus devra affronter les mêmes difficultés que celui pour l'électroménager, qui n'a pas rencontré le succès escompté, notamment du fait de procédures de labellisation complexes.

En France, l'aide financière visant à inciter les consommateurs à réparer plutôt qu'à jeter les objets porte désormais aussi sur les vêtements et chaussures.

La firme américaine confirme son intention de verser plus de 9 milliards de dollars de dividendes en 2024.

En prenant notamment en compte l'impact de la dépréciation de Gillette, il revoit à la baisse son objectif de bénéfice net par action sur l'année, désormais attendu de -1% à stable, contre une hausse initialement prévue entre +6 et +9%.

Côté perspectives, le groupe a ajusté à la hausse ses anticipations de bénéfice annuel par action hors éléments exceptionnels et table maintenant sur une progression comprise entre 8 à 9%, contre de 6 à 9% annoncés auparavant.

(AOF) - Procter & Gamble (P&G) a publié des résultats en repli au titre du deuxième trimestre de son exercice décalé 2023-2024 en raison d'une dépréciation massive liée à son rachat du fabricant de rasoirs Gillette. Le bénéfice net, de 3,5 milliards de dollars sur la période, s'affiche en recul de 12%. Le spécialiste américain des produits ménagers et d'hygiène, qui commercialise, en plus des rasoirs Gillette, les couches Pampers ou la lessive Ariel, a toutefois dégagé un bénéfice par action en croissance de 16% à 1,84 dollar, au-dessus des attentes du marché : 1,70 dollar.

