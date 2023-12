Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Procter & Gamble: une ex-cadre de J&J rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce que son conseil d'administration a coopté Ashley McEvoy, ancienne vice-présidente exécutive et présidente mondiale des technologies médicales chez Johnson & Johnson, à compter du 12 décembre.



Au cours de sa carrière de près de trois décennies chez le groupe de santé, Ashley McEvoy a récemment dirigé son segment de dispositifs médicaux, le deuxième du monde avec 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires.



À ce titre, elle a notamment dirigé l'entrée de J&J dans les domaines de la télésanté, de la robotique et de la chirurgie numérique, ainsi que le déploiement de plus de 20 milliards de dollars en croissance externe au cours des dernières années.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE +0.19%