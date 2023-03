Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procter & Gamble: une aide aux sinistrés du Mississippi information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble indique que son unité de blanchisserie mobile Tide Loads of Hope, en partenariat avec Matthew 25: Ministries, a été déployée pour soutenir les efforts de secours et de rétablissement après la tornade meurtrière qui a touché récemment le Mississippi.



Le véhicule commencera ses services dans les zones sinistrées, offrant une blanchisserie gratuite et complète aux résidents qui peuvent lui apporter à laver, sécher et plier, tous les types de vêtements lavables, à l'exception de la literie lourde.



P&G distribuera également gratuitement des kits de soins personnels contenant des produits de première nécessité, ainsi que des produits de nettoyage pour répondre aux besoins de base en matière d'hygiène et de soins à domicile.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE -0.55%