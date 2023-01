Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procter & Gamble: repli de 4% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble -détenteur entres autres des marques Ariel, Duracell et Pampers- publie au titre de son deuxième trimestre 2022-23 un BPA ajusté en repli de 4% à 1,59 dollar, pour un chiffre d'affaires de 20,8 milliards, en croissance organique de 5%.



'Les progrès réalisés par rapport à notre plan depuis le début de l'exercice nous permettent de relever nos perspectives de croissance des ventes pour l'exercice', souligne le PDG du groupe de produits de consommation courante, Jon Moeller.



Ainsi, P&G anticipe désormais une croissance organique de ses revenus de 4-5% pour l'ensemble de 2022-23, resserrant ainsi à la hausse sa fourchette-cible précédente qui était de 3-5%, et vise toujours une croissance de son BPA de 0 à 4%.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE -2.70%