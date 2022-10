Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procter & Gamble: repli de 2% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble -détenteur entres autres des marques Ariel, Duracell et Pampers- publie au titre de son premier trimestre 2022-23 un BPA ajusté en repli de 2% à 1,57 dollar, pour un chiffre d'affaires de 20,6 milliards, en croissance organique de 7%.



'Nous avons obtenu de solides résultats dans un contexte de coûts et d'exploitation très difficile', souligne le PDG Jon Moeller, expliquant que les stratégies intégrées du groupe lui ont permis de créer et de maintenir une forte dynamique.



P&G anticipe toujours pour l'ensemble de 2022-23, une croissance de son BPA de 4% par rapport à son niveau de 5,81 dollars de l'exercice précédent, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus dans une fourchette-cible de 3-5%.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE 0.00%