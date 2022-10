Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procter & Gamble: rejet d'une mini-OPA de TRC Capital information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a fait part vendredi soir d'une 'mini-offre publique d'achat' non sollicitée de TRC Capital Investment Corporation visant à acheter jusqu'à un million de ses actions ordinaires au prix unitaire de 118,63 dollars en espèces.



Soulignant que ce prix proposé est inférieur d'environ 4,5% au cours de clôture du 7 octobre, dernier jour de bourse précédant la date de l'offre, le groupe n'approuve pas cette offre et recommande à ses actionnaires de ne pas y apporter leurs actions.



'En outre, les mini-OPA, comme celle de TRC Capital Investment Corporation, évitent bon nombre des protections accordées aux investisseurs aux OPA plus importantes', souligne la maison-mère des marques Ariel, Duracell et Pampers.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE -0.86%