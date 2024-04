Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Procter & Gamble: rappel de millions de lessives aux USA information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a annoncé vendredi avoir procédé au rappel de 8,2 millions de paquets de lessive commercialisés aux Etats-Unis en raison d'un emballage considéré comme défectueux.



Le géant américain des produits de grande consommation explique que le film extérieur des produits concernés est susceptible de se fendre au niveau de la fermeture à glissière, présentant un danger notamment pour les enfants.



P&G dit avoir connaissance de trois cas d'ingestion à ce jour aux Etats-Unis, sans aucune conséquence grave pour les enfants touchés.



Ces lots ont été distribués aux Etats-Unis et au Canada sous les marques Tide, Gain, Ace et Ariel dans les magasins Big Lots, CVS, Family Dollar, Home Depot, Sam's Club, Target et Walmart, mais aussi sur Amazon.





