Procter & Gamble : opération d'aide au Tennessee

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce une opération d'aide aux familles, particuliers et premiers intervenants qui ont besoin d'articles de soins personnels, de produits de nettoyage ou de services de blanchisserie à la suite des inondations mortelles au Tennessee. Ainsi son unité mobile de blanchisserie Tide Loads of Hope, alimentée par son partenaire Matthew 25: Ministries, a été déployée pour soutenir les efforts de secours, en offrant une blanchisserie gratuite aux résidents touchés par les récentes inondations. P&G distribuera également des kits de soins personnels gratuits avec des produits essentiels de tous les jours ainsi que des produits de nettoyage pour répondre aux besoins d'hygiène de base et de soins à domicile directement dans les zones touchées par la catastrophe.

Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE 0.00%