Procter & Gamble modifie l'emballage du dentifrice Crest pour répondre aux préoccupations de Texas AG concernant le fluorure

8 janvier - Procter & Gamble PG.N lance un nouvel emballage et un nouveau marketing pour le dentifrice pour enfants Crest dans le cadre d'un accord avec le procureur général du Texas, Ken Paxton, après qu'il ait exprimé son inquiétude sur le fait que le marketing du fluor pourrait nuire aux enfants.

M. Paxton a déclaré que les nouveaux emballages indiqueront la "quantité appropriée" de dentifrice pour les enfants. Il a précisé que le déploiement a commencé le 1er janvier et que Procter & Gamble doit maintenir la conformité pendant cinq ans.

Colgate-Palmolive CL.N a conclu un accord similaire avec Paxton en septembre pour ses marques de dentifrice Colgate, Tom's of Maine et hello.