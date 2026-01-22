Procter & Gamble manque ses prévisions de recettes en raison de la faiblesse des dépenses aux États-Unis

(Ajout des commentaires de la conférence de presse, mise à jour des actions) par Juveria Tabassum et Jessica DiNapoli

Procter & Gamble PG.N a légèrement manqué les attentes de Wall Street concernant le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, freiné par la faiblesse des dépenses de consommation dans les catégories de base telles que les détergents à lessive et le papier hygiénique, qui ont éclipsé la vigueur de ses produits de beauté.

Les bénéfices ajustés ont dépassé les objectifs, ce qui constitue une performance mitigée pour le fabricant américain de biens de consommation, dont les résultats sont considérés comme un indicateur de la santé de l'industrie.

Les ménages à faible revenu ont réduit leurs dépenses, même pour les produits de première nécessité, alors qu'ils sont confrontés à des prix élevés, à un marché de l'emploi tiède et à l'impact d'une incertitude géopolitique plus large.

La baisse des dépenses des clients a été exacerbée par la fermeture du gouvernement aux États-Unis - le plus grand marché de P&G - qui a retardé les paiements de l'aide alimentaire en octobre et en novembre. Andre Schulten, directeur financier de P&G, a déclaré début décembre que les ventes avaient baissé de dans toutes les catégories aux États-Unis en raison de la fermeture du gouvernement.

Pour les trois mois se terminant le 31 décembre, les ventes nettes de P&G ont augmenté d'environ 1 % pour atteindre 22,21 milliards de dollars, soit un peu moins que l'estimation moyenne des analystes de 22,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les consommateurs sont dans une période de moins grande certitude, parfois en train de lésiner un peu sur la consommation," a déclaré Schulten lors d'un appel avec des journalistes, ajoutant que le manque à gagner était également le résultat de la charge des garde-manger et des détaillants au cours de la période de l'année précédente en raison d'une grève portuaire américaine et d'un ouragan.

Les volumes de P&G, qui ont baissé de 1 % au deuxième trimestre, étaient bien inférieurs au taux de croissance habituel d'environ 3 à 4 % pour toutes les catégories aux États-Unis, a déclaré M. Schulten.

Néanmoins, P&G a maintenu ses prévisions annuelles de bénéfices et de ventes, et est en bonne voie pour terminer l'année dans les limites de ses objectifs dans un contexte de consommation et de géopolitique difficile, a déclaré le nouveau directeur général Shailesh Jejurikar, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, dans un communiqué.

Les actions de P&G, la plus grande société de biens de consommation au monde en termes de capitalisation boursière, étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse.

La marge brute de base de P&G a baissé pour le cinquième trimestre consécutif, en partie à cause des tarifs douaniers et des investissements de l'entreprise dans des emballages de tailles différentes pour attirer les consommateurs désireux d'économiser de l'argent.

Les volumes de vente ont baissé dans trois des cinq catégories de l'entreprise et n'ont augmenté que dans le secteur de la beauté, qui a été un cas particulier au cours de l'année écoulée, les consommateurs continuant à acheter des produits d'auto-soins.

Des prix plus élevés et une certaine innovation dans les produits de soins capillaires et personnels, qui comprennent les marques Pantene et Olay, ont aidé le volume à augmenter de 3 % dans la catégorie des produits de beauté, qui représente environ 18 % des ventes totales de l'entreprise.

P&G a augmenté les prix, d'environ 1% dans toutes les catégories au cours du trimestre, pour certains de ses produits afin de compenser l'impact des droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump.

L'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de hausse des coûts liés aux droits de douane, d'environ 1 milliard à 1,5 milliard de dollars au début de l'année dernière à environ 400 millions de dollars en octobre, et s'en est tenue à ce chiffre jeudi.

En excluant les éléments exceptionnels, P&G a déclaré un bénéfice par action de 1,88 $, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,86 $.