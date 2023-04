Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procter & Gamble: légère hausse du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a fait part mardi soir d'un dividende trimestriel accru de 3% à 0,9407 dollar par action, payable à compter du 15 mai aux actionnaires qui seront inscrits à la clôture de la séance du 21 avril prochain.



Le groupe souligne qu'il s'agit là de sa 67ème année consécutive d'augmentation de son dividende et de la 133ème année de suite de versement d'un dividende, depuis sa constitution en 1890.



'Cela renforce notre engagement à restituer des liquidités aux actionnaires, dont beaucoup comptent sur le revenu stable et fiable gagné avec leur investissement dans P&G', affirme la maison-mère des marques Ariel, Duracell et Pampers.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE -0.20%