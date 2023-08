Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Procter & Gamble: lancement d'un test Clearblue de ménopause information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 16:32

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble fait savoir que Clearblue®, la marque la plus vendue au monde en matière de tests de grossesse et de fertilité à domicile, s'étend à une nouvelle catégorie : la ménopause.



Clearblue® lance ainsi un nouvel indicateur de stade de ménopause Clearblue®, présenté comme 'le premier et le seul produit à combiner les mesures de FSH (follicle-stimulating hormone) urinaire d'une femme avec son âge et son historique de cycle pour indiquer son stade probable de ménopause'.



Les usagères peuvent générer et imprimer leur rapport personnalisé à apporter à leur professionnel de la santé pour avoir une conversation éclairée sur la ménopause et les options de traitement potentielles.