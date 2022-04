Procter & Gamble: hausse de 6% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 13:13

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble -détenteur entres autres des marques Ariel, Duracell et Pampers- publie au titre de son troisième trimestre 2021-22 un BPA ajusté en hausse de 6% à 1,33 dollar, pour un chiffre d'affaires en croissance organique de 10% à 19,4 milliards.



'Nous avons réalisé un autre trimestre de forte croissance des ventes et réalisé des progrès séquentiels en termes de croissance des bénéfices malgré des vents contraires importants et croissants en matière de coûts', souligne son CEO Jon Moeller.



Pour son exercice 2021-22, il confirme anticiper une progression de 3 à 6% de son BPA ajusté, l'attendant toutefois dans le bas de cette fourchette, mais vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 6 et 7% (et non plus entre 4 et 5%).