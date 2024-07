Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Procter & Gamble: hausse de 12% du BPA ajusté 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 13:03









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce que ses ventes nettes ont atteint 84 milliards de dollars au titre de l'exercice 2024, en hausse de 2% par rapport à 2023.



Le BPA ajusté ressort en hausse de 12%, à 6,59$.



Jon Moeller, président du conseil d'administration et directeur général indique que les objectifs initiaux ont été dépassés en matière de croissance organique des ventes, de croissance du BPA de base, de génération de trésorerie et de retour de trésorerie aux actionnaires dans un environnement économique et géopolitique difficile.



'Alors que nous nous tournons vers l'exercice 2025, nous prévoyons de réaliser une forte croissance organique des ventes, du BPA et du flux de trésorerie disponible - chacune en ligne avec notre algorithme de croissance à long terme', ajoute-t-il.



Plus précisément, P&G prévoit une croissance de son BPA ajusté de 5 à 7 % pour l'exercice 2025.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE 169,95 USD NYSE +0,47%