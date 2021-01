Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procter & Gamble : dividende trimestriel versé en février Cercle Finance • 12/01/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble indique que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,7907 dollar par action, payable à partir du 16 février prochain, aux actionnaires qui seront enregistrés au 22 janvier 2021. 'P&G a versé un dividende durant 130 années consécutives et l'a augmenté 64 années de suite, démontrant ainsi son engagement à rendre de la valeur aux actionnaires', souligne le groupe de produits d'hygiène et d'entretien.

Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE 0.00%