Procter &Gamble : des résultats favorables sur fond de hausse des coûts

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour son exercice 2023, le groupe prévoit que les ventes organiques soient en hausse de 3 à 5 % et que le bénéfice par action soit stable ou en hausse de 4 %. P&G s'attend à des vents contraires de 3,3 milliards de dollars en raison des taux de change, de la hausse des coûts des matières premières et des coûts de transport.

Au cours d'une conférence de presse, le directeur financier de P&G, Andre Schulten, s'est dit confiant que le "consommateur résiste bien" face à l'inflation, attribuant la stagnation et le recul des volumes à la réduction des activités en Russie.

"L'exécution de nos stratégies a permis une forte croissance des ventes, une hausse des bénéfices et des versements significatifs aux actionnaires face à de graves vents contraires opérationnels, notamment sur les coûts", note son PDG Jon Moeller.

(AOF) - Procter&Gamble a dévoilé une hausse de 5 % de son bénéfice net de 3,05 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action contre 2,91 milliards de dollars et 1,13 dollar par action un an auparavant au titre de ses résultats du quatrième trimestre. Le groupe a publié des ventes nettes en augmentation de 3% à 19,5 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2022.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.