Procter & Gamble : confirme ses objectifs sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a annoncé un chiffre d'affaires net de 18,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2021, en hausse de 5 % par rapport à l'exercice précédent. En excluant les effets des devises et des acquisitions, les ventes organiques ont augmenté de 4 %. Le bénéfice net dilué par action s'inscrit à 1,26 $, en hausse de 13 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation des ventes nettes et d'une augmentation de 80 points de base de la marge opérationnelle. Le bénéfice net dilué par action a augmenté de 8 % par rapport au BPA de base de l'exercice précédent. Procter & Gamble a confirmé ses objectifs pour son exercice 2020-21. Le groupe vise un BPA ajusté en hausse de 8 à 10% ainsi qu'une croissance organique de ses ventes entre 5 et 6%. P&G a annoncé une augmentation de 10 % du dividende trimestriel, marquant ainsi la 65e année consécutive de hausse de son dividende.

