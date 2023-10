Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procter & Gamble: BPA ajusté en hausse de 17% information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 13:03









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble -détenteur entre autres des marques Ariel, Duracell et Pampers- publie au titre de son 1er trimestre 2023/24 un BPA ajusté en hausse de 17% à 1,83 dollar, pour un chiffre d'affaires de 21,9 milliards, en croissance organique de 6%.



' Nous avons obtenu de très bons résultats au premier trimestre de l'exercice 2024, ce qui nous met sur la bonne voie pour atteindre l'extrémité supérieure de nos fourchettes d'orientation pour l'exercice en matière de ventes organiques et de croissance du BPA de base ', a déclaré Jon Moeller, président du conseil d'administration et directeur général.



Dans ce contexte, P&G a ajusté sa fourchette de prévisions pour la croissance globale des ventes pour l'exercice 2024 afin qu'elle se situe entre 2 et 4 % par rapport à l'année précédente.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE +0.16%