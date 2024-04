Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Procter & Gamble: augmentation de 7% du dividende information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble (P&G) indique que son conseil d'administration a décidé mardi soir d'un dividende trimestriel de 1,0065 dollar par action, en augmentation de 7% par rapport à son montant précédent.



Le géant américain des produits de consommation courante précise que ce nouveau dividende sera mis en paiement à partir du 15 mai prochain, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 19 avril.



'Il s'agit de la 68e année consécutive que P&G augmente son dividende et de la 134e année de suite qu'il en verse un depuis sa constitution en 1890', souligne le détenteur -entre autres- des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B.





