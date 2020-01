Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Procter & Gamble : acquisition dans les soins corporels Cercle Finance • 09/01/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a annoncé mercredi soir son intention d'acquérir Billie Inc, société de soins corporels pour les femmes, transaction dont le géant des produits de consommation courante n'a pas précisé les termes financiers. Marque fonctionnant par abonnement, Billie distribue directement aux femmes des fournitures de rasage de qualité et des produits de soins corporels premium. Son portefeuille actuel comprend des rasoirs, crèmes de rasage, nettoyants et lotions pour le corps.

