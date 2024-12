Privilégiez la protection du capital et sécurisez vos plus-values

La Réserve Fédérale des Etats-Unis a douché les espoirs d’une fin d’année en fanfare à Wall Street, comme sur l’ensemble des places boursières mondiales.

La Réserve Fédérale des Etats-Unis a douché les espoirs d'une fin d'année en fanfare à Wall Street, comme sur l'ensemble des places boursières mondiales. Les indices S&P 500 et Nasdaq ont lourdement chuté en milieu de semaine, sans vraiment parvenir à rebondir par la suite. La banque centrale américaine a bien baissé ses taux directeurs de 25 points de base conformément aux attentes, mais ses représentants se sont montrés très prudents sur la poursuite de l'assouplissement. Ce refroidissement de la Fed s'explique par des pressions inflationnistes persistantes n'autorisant pas de prendre le risque de presser le pas du desserrement des conditions de crédit. La croissance économique reste par ailleurs toujours aussi forte, avec un PIB américain en progression de plus de 3%. Dans ces conditions, le collège de la Fed a laissé entendre qu'il serait plus opportun de ralentir le rythme de la détente monétaire, avec seulement deux réductions des taux en 2025, alors que la majorité des analystes misait plutôt sur quatre baisses l'an prochain.

Des esprits sains et bien intentionnés auraient pu penser que la vigueur de l'activité économique aux Etats-Unis constitue un bonne nouvelle pour les entreprises américaines, donc pour Wall Street. Ce n'est cependant pas comme cela que raisonnent les investisseurs. Il existe en effet un lien étroit entre le niveau des taux d'intérêt et la valorisation des actions. Plus ceux-ci sont faibles, moins il y a d'intérêt à placer son épargne sur les obligations dont les rendements s'affaiblissent. Il est donc possible d'accepter de payer un peu plus cher des actions d'entreprises qui ont tout à gagner à voir le prix de l'argent diminuer. Sur un marché américain, où les actions se traitent autour de 30 fois les profits annuels attendus, toute révision à la baisse des anticipations de réduction des taux d'intérêt ne pouvait qu'être mal perçue.

Les actions européennes sont heureusement parvenues à amortir le choc. Avec un recul de 1,22% du CAC 40 jeudi soir à la clôture et de 1,58% pour l'Eurstoxx 50, au lendemain d'une chute impressionnante de 3,65% de l'indice Nasdaq Composite, elles sont parvenues faire la part des choses. A la différence des Etats-Unis, où l'ère d'une politique inconditionnellement accommodante de la Fed n'est plus d'actualité, la visibilité sur la politique monétaire de la BCE ne souffre d'aucune ambiguïté sur la poursuite de sa stratégie de détente de ses taux directeurs en 2025. La relative résistance de notre marché s'explique aussi par l'important retard de valorisation des actions de la zone euro qui affichent des multiples près de deux fois inférieurs à ceux en vigueur à Wall Street. La croissance est certes moins forte de ce côté-ci de l'Atlantique, mais nos entreprises commencent à bénéficier de la hausse du dollar conduisant à des gains de changes substantiels.

La cote européenne a fort heureusement quelques arguments à faire valoir. Ces derniers jours, nous avons malgré tout préféré couper dans le vif. Au cours de la séance de mercredi, alors que la chute de Wall Street n'était pas encore totalement actée, nous avons décidé de prendre sans tarder l'intégralité des profits accumulés sur nos trackers américains, notamment les fameux ETF Amundi PEA S&P 500 et Amundi PEA Nasdaq 100. Deux positions dont nous avions pleinement bénéficié pendant que le CAC 40 était attaqué. Nous avions aussi commencé à fortement alléger les positions sur de nombreux valeurs, comme Hannover Re et Aegon dans le portefeuille Défensif, ainsi que sur Kering, Air Liquide, Eramet ou sur le motoriste allemand MTU Aero Engines dans l'Offensif. Une partie des liquidités dégagées a été réinvestie sur Hermès International, Airbus et Renault.

Au final, nos portefeuilles n'ont pas été épargnés par la correction, mais ils ont dans l'ensemble bien résisté. Alors que le CAC 40 recule de près de 5% sur les six derniers mois, notre meilleure performance est enregistrée par notre portefeuille Défensif qui a bien rempli son rôle de protection du capital investi, avec un gain de 0,87% sur la même période. Performance également positive (+ 0,59% sur six mois glissants) pour notre sélection Monde, constituée d'ETF internationaux diversifiés au niveau européen, ainsi qu'à la Bourse de New York en Asie. La résilience du portefeuille Monde montre que la diversification des actifs reste le meilleur moyen de profiter des meilleures opportunités de placement en période de hausse des marchés et de protéger ses arrières lorsque la tendance se dégrade. Avec un repli limité à 0,91%, notre sélection fonds ISR/PEA gérée de façon très prudente et assise sur un panier de sociétés peu spéculatives a, elle aussi, opposé une bonne résistance à la baisse du marché. Le portefeuille Offensif en repli de 1,92% sur les six derniers arrive en dernière position, ce qui n'est étonnant pour une gestion résolument agressive. C'est le prix à payer pour la mise en place d'une stratégie dynamique. Nos prises de risques sont toutefois restées raisonnables, puisqu'elles n'ont conduit à aucune perte hors de contrôle grâce à notre principe de gestion intangible consistant à ne jamais laisser courir de positions perdantes de plus de 20%.

Quelle stratégie pour les semaines et le mois à suivre ? La semaine prochaine, notre point hebdomadaire sera consacré, comme nous le faisons toujours avant la Saint Sylvestre, à l'analyse détaillée de nos performances annuelles. Ce bilan sera l'occasion de revenir sur les choix d'allocations auxquels nous avons procédé tout au long de l'année. Notamment sur la diversification de nos actifs hors du CAC 40, dès le début du mois de juin lorsqu'il était clair que la décision d'Emanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale allait pénaliser la cote parisienne. Mais aussi les erreurs commises, avec des choix de valeurs pas toujours très pertinents et surtout la mise en œuvre d'une stratégie de trop grande prudence au cours des premiers mois de l'année nous ayant privé d'une bonne partie de la hausse des marchés intervenue de janvier à fin mars. En partant du principe qu'on apprend autant de ses échecs que de ses succès, ce regard en arrière promet d'être riche d'enseignements. Notre stratégie pour 2025 sera développée dans notre point du vendredi 3 janvier. L'idée ne sera pas de communiquer, comme le font de façon hasardeuse certaines maisons de gestion, nos objectifs de cours du CAC 40 pour la fin de l'année suivante, mais de proposer des axes d'investissement stratégiques pour le premier trimestre. Les secteurs à privilégier et surtout les opportunités que présente une bonne diversification géographique de ses placements. Le récent décrochage du CAC 40 par rapport à la plupart des grandes places boursières mondiales montre qu'il est aujourd'hui nécessaire de penser autrement la manière de gérer son PEA. Pour l'heure, d'ici au 31 décembre, nous conservons une stratégie de gestion résolument prudente, en maintenant un niveau de liquidités élevé dans tous les portefeuilles.

Bonne lecture et bonnes Fêtes de Noël à tous,

Roland Laskine