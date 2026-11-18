Privia Health en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

** L'action du prestataire de soins de santé Privia Health Group PRVA.O progresse de 4,4% à 26,1 $

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 22 juillet

** PVRA prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 2,55 et 2,60 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,50 à 2,55 milliards de dollars

** Les 10 organisations de soins responsables de Privia ont réalisé des économies partagées de 374 millions de dollars pour l'année de performance 2025, soit une hausse de 59,7% par rapport à 2024, indique la société

** 17 des 18 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, 1 recommande de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 31 $ - données LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, l'action affiche une hausse d'environ 5% depuis le début de l'année