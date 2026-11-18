** L'action du prestataire de soins de santé Privia Health Group PRVA.O progresse de 4,4% à 26,1 $
** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 22 juillet
** PVRA prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 2,55 et 2,60 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,50 à 2,55 milliards de dollars
** Les 10 organisations de soins responsables de Privia ont réalisé des économies partagées de 374 millions de dollars pour l'année de performance 2025, soit une hausse de 59,7% par rapport à 2024, indique la société
** 17 des 18 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, 1 recommande de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 31 $ - données LSEG
** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, l'action affiche une hausse d'environ 5% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer