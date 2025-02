Privatisation de TAP: Macron appuie Air France pour "une forme innovante de mariage"

Le président français Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec les milieux d'affaires à Porto, au Portugal, le 28 février 2025 ( AFP / MIGUEL RIOPA )

Emmanuel Macron a appuyé vendredi la candidature d'Air France, en lice pour reprendre TAP Air Portugal, plaidant pour "une forme innovante de mariage" entre les compagnies aériennes des deux pays, déjà très connectés.

"On a envie que Air France et TAP trouvent une forme innovante de mariage", a-t-il déclaré devant des milieux d'affaires à Porto lors d'une visite d'Etat au Portugal.

Le directeur général du groupe Air France-KLM, Ben Smith était du voyage.

"Le Portugal est un marché stratégique pour Air France-KLM. TAP Air Portugal est une compagnie emblématique qui a su construire à Lisbonne un +hub+ puissant et ouvert sur le monde. Air France-KLM se tient prêt à présenter sa candidature dans le cadre du process de privatisation de TAP, un dossier que nous suivons de longue date", a déclaré Ben Smith à l'AFP.

Renationalisée dans l'urgence en 2020 afin de surmonter l'impact de l'épidémie de Covid, TAP avait bénéficié d'une injection de 3,2 milliards d'euros de fonds publics en échange d'un plan de restructuration.

Le gouvernement portugais souhaite désormais se désengager du capital, un processus dont le lancement est imminent.

- A l'aise" avec les exigences -

Cette ouverture de capital a suscité l'intérêt d'Air France-KLM qui fait face aux offres concurrentes de Lufthansa et du groupe IAG (British Airways et Iberia).

Le gouvernement portugais avait récemment fait part de l'intérêt d'une douzaine d'entités au total, dont des entreprises et des fonds d'investissement non-européens.

Air France dit être "à l'aise" avec les exigences posées par le gouvernement portugais qui souhaite notamment préserver l'identité historique de la compagnie et conserver le "hub" de Lisbonne.

"Nous souhaitons conserver et développer la marque forte de TAP et son +hub+ de grande valeur", tourné vers le Brésil et l'Afrique, a souligné Ben Smith.

En 2024, TAP Air Portugal a transporté plus de 16 millions de passagers, une hausse de 1,6% sur un an obtenue grâce notamment aux liaisons vers le Brésil et les États-Unis.

"Depuis 10 ans, le trafic entre nos pays a plus que doublé. Je veux que nous travaillions ensemble, avec nos compagnies nationales, pour tirer plein profit de la situation géographique de nos deux pays, reliant l’Europe au monde entier", a déclaré sur X le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, qui accompagnait Emmanuel Macron au Portugal pour cette première visite d'un président français depuis 26 ans ans.

- Marché "prioritaire" -

La position du gouvernement portugais est de "céder 100% de TAP" mais le Parti socialiste au pouvoir ne souhaite privatiser que 49% du capital.

Selon les médias portugais, le gouvernement travaille sur l'option d'une cession de 49% du capital dans le cadre d’un processus de privatisation qui devrait débuter en mars et s'achever au premier semestre 2026.

Air France-KLM, qui compte parmi ses actionnaires les gouvernements français et néerlandais, "a l'habitude de gérer les actionnaires étatiques", souligne à l'AFP un connaisseur du dossier.

Le groupe est ainsi récemment entré au capital de la compagnie scandinave SAS, où figure aussi l'Etat danois.

Présent au Portugal depuis 1940, Air France-KLM est un acteur clé de la connectivité aérienne du pays et identifie le Portugal comme "un marché prioritaire" pour le groupe.

Air France est le premier transporteur aérien entre la France et le Portugal, avec 45% de part de marché sur les liaisons entre les deux pays (35% via sa filiale low-cost Transavia France et 10% via Air France).

Air France, KLM et Transavia assurent chaque semaine près de 700 vols en provenance et à destination du Portugal, reliant le pays à la France, aux Pays-Bas, et au reste du monde via les +hubs+ de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.

En 2024, les compagnies du groupe ont transporté près de 4,5 millions de clients à destination ou en provenance du Portugal, soit 40% de plus qu'en 2019.

En 2025, le groupe prévoit de poursuivre cette croissance, avec une offre en hausse de 10%, soit plus du double de la croissance prévue sur l’ensemble de son réseau.