Privatisation de la Française des jeux : le prix de l'action fixé à 19,90 euros, haut de la fourchette initiale

L'opération de privatisation, la première du quinquennat Macron, est d'ores et déjà présentée comme un succès par le gouvernement.

Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a annoncé mercredi 20 novembre avoir fixé à 19,90 euros le prix de l'action Française des Jeux à la veille de l'introduction en Bourse de l'entreprise, qui devrait rapporter « plus de 2 milliards d'euros » à l'Etat. Il s'agit du maximum de la fourchette envisagée.

Les investisseurs et les particuliers ont demandé au total pour 11 milliards d'euros d'actions, soit un « succès spectaculaire », a salué le ministre, qui a précisé que 40 % des titres seraient réservés aux particuliers.

Il s'agit de la première privatisation du quinquennat d'Emmanuel Macron, rendue possible par la loi Pacte (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), qui concerne aussi Engie et Groupe ADP (ex-Aéroports de Paris).