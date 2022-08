Privatisation d'ITA Airlines : Air France-KLM à bord comme partenaire commercial et opérationnel

(AOF) - Pas de prise de participation au capital de ITA Ariways, l'ex-Alitalia, a précisé Air France-KLM dans un communiqué de presse ce jour. Néanmoins, Air France-KLM se félicite de l'annonce par le gouvernement italien de l'octroi de l'exclusivité au consortium formé par Certares - partenaire exclusif - et Air France-KLM et Delta AirLines en tant que partenaires commerciaux - pour la prochaine phase des négociations en vue de l'acquisition éventuelle d'une participation dans ITA Airways, détenue directement par le ministère de l'Économie et des Finances du gouvernement italien.

Si cette opération devait se conclure, Air France-KLM deviendrait un partenaire commercial et opérationnel de la compagnie aérienne italienne, au sein du consortium dirigé par Certares. Avec son partenaire de joint-venture Delta AirLines, Air France-KLM envisage de resserrer ses liens avec ITA, notamment via la mise en œuvre d'accords de partage de codes et la participation de ITA à l'alliance SkyTeam, dont Air France-KLM et Delta sont membres fondateurs.

L'offre faite par le consortium a été jugée plus conforme aux objectifs fixés par le décret du Premier ministre du 11 février 2022. À l'issue des négociations exclusives, des accords contraignants ne seront signés que si leur contenu est pleinement satisfaisant pour l'actionnaire public.

Les offres de rachat déposées valorisaient la compagnie italienne à 950 millions d'euros, rappelait le quotidien Les Echos dans son édition du 24 août. En face du trio formé par Certares Air France-KLM et Delta, il y avait aussi le duo alliant le croisiériste MSC et la compagnie aérienne allemande Lufthansa.