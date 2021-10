Private equity : Sendcloud a levé 150 millions d'euros

" À l'heure où les consommateurs du monde entier veulent décider où, quand et comment ils veulent recevoir un colis, les principaux e-commerçants comptent sur Sendcloud pour gérer leur processus logistique ", a déclaré Rob van den Heuvel, Chief Executive Officer and Co-founder chez Sendcloud. "

En proposant une plateforme multi-transporteurs, Sendcloud apporte une solution à cette problématique et simplifie la livraison. À ce jour, 23 000 e-commerçants – dont Gelato, Rosefield, Shoeby et Subdued – font confiance à la plateforme.

Pourtant, même si 71 % des consommateurs européens (et 75% des consommateurs français) considèrent la flexibilité comme un élément clé de la livraison, la plupart des commerçants utilisent encore un seul transporteur pour leurs expéditions.

(AOF) - Sendcloud, plateforme néerlandaise d'expédition tout-en-un dédiée aux e-commerçants a levé de 150 millions d'euros. Menée par Softbank Vision Fund 2, cette levée a bénéficié d'une importante participation de L Catterton ainsi que du concours de HPE Growth. Sendcloud aide les commerçants à optimiser leur processus d'expédition et leur permet d'offrir une expérience client enrichie. Alors que l'e-commerce est à présent la nouvelle norme, le marché de la livraison devrait passer de 403 milliards de dollars (actuellement) à 501 milliards de dollars en 2024, assure Sendcloud.

