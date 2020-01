PRISMAFLEX: l'activité au troisième trimestre portée par l'activité Hardware

(AOF) - Prismaflex a enregistré au troisième trimestre de son exercice des revenus en hausse de 12,7%. Entre le 1er avril et le 31 décembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 40,86 millions d'euros. Pour le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires est de 14,8 millions d'euros (+15,2% en organique), grâce à de bonnes performances de l'activité Hardware (+43%) et de ses panneaux LED en Allemagne et aux Etats-Unis. L'activité Prit, elle, ne croît que de 2,8% sur la période. Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes atteint 9,9 millions d'euros, en hausse de 10%.