Prismaflex : dégradation des comptes semestriels

(AOF) - Au premier semestre, Prismaflex a essuyé une perte nette, part du groupe, de 0,37 million d’euros contre un profit de 0,1 million d’euros, un an auparavant. Ses comptes intègrent cette année, la quote-part de résultat d’Anthem Displays de -0,3 million d’euros (perte opérationnelle semestrielle et ajustement de la valeur d’actif). Les actifs de la participation ont été cédés fin octobre et celle-ci ne sera désormais plus consolidée. L’Ebitda courant est ressorti à 1,35 millions d’euros contre 1,56 million d’euros un an auparavant. Il représente 4,5% du chiffre d’affaires.

Le fabricant de panneaux d'affichage et imprimeur grand format a été confronté à l'inflation conjoncturelle sur les approvisionnements et les coûts de production, dont la répercussion sur les prix de ventes s'est faite progressivement.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 30,1 millions d'euros, soit une progression de 30,2% (+28,5% à taux de change constants).

S'agissant de ses perspectives, Prismaflex vise à réaliser un chiffre d'affaires au second semestre proche de celui du premier semestre. Le groupe se fixe comme priorité pour les prochains mois d'améliorer progressivement la rentabilité opérationnelle malgré la persistance des tensions inflationnistes (énergies, coûts salariaux notamment). À ce titre, Prismaflex, d'une part, poursuivra l'ajustement de sa tarification commerciale pour restaurer son taux de marge brute notamment dans la Division Print, dans un contexte où le coût des approvisionnements semble désormais se stabiliser, et d'autre part, continuera de mettre en oeuvre des gains de productivité dans les deux divisions.

