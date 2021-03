Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prismaflex : confirme son éligibilité PEA-PME Cercle Finance • 26/03/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Prismaflex International annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME - à savoir un effectif total de moins de 5 000 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou le total de bilan à 2 milliards. Par conséquent, les actions Prismaflex International peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME, assure la société.

Valeurs associées PRISMAFLEX INTL Euronext Paris +0.78%