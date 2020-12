PRISMAFLEX cède une partie du capital de d'Anthem Displays à l'américain Circle Graphics

(AOF) - Prismaflex a annoncé avoir finalisé un accord d'association au capital de sa filiale Anthem Displays avec la société américaine Circle Graphics, un imprimeur numérique américain du au Groupe H.I.G. Capital, présent à la fois sur les marchés de la décoration en ligne et de l'affichage extérieur. À l'issue des opérations de cession et d'augmentation de capital (en numéraire et par incorporation de comptes courants) visant à renforcer les fonds propres et la trésorerie d'Anthem Displays, Circle Graphics devient l'actionnaire majoritaire, Prismaflex USA conservant une participation de 28,91%.

Communication - Publicité

Le marché de la publicité digitale a atteint 2,8 milliards de chiffre d'affaires en France au premier semestre 2019, enregistrant une progression de 13%. Google et Facebook captent plus de 75% de ce marché selon le cabinet d'études eMarketer.

Aux Etats-Unis la tendance est encore plus spectaculaire car le marché de la publicité en ligne culmine à 57,9 milliards de dollars au premier semestre, selon les données de l'IAB (Interactive Advertising Bureau). 70% des budgets consacrés à la publicité numérique ciblent désormais les smartphones, contre 30% pour les ordinateurs fixes. La proportion était inverse il y a seulement quatre ans. Les prévisions tablent sur un montant de 120 milliards de dollars pour le marché américain de la publicité digitale cette année, soit un peu moins de la moitié du marché américain de la publicité dans sa globalité. L'an passé, ce marché s'est établi à 275 milliards de dollars, la part du numérique s'établissant à 40%.