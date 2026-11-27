Après un début de semaine faste, qui l'avait vu fortement grimper en Bourse dans le sillage de ses solides résultats semestriels, Rémy Cointreau essuie l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 ce vendredi, victime de quelques prises de profits alors que les analystes de TP ICAP Midcap se montrent prudents sur le groupe de liqueurs et spiritueux.

Peu avant 11h00, le titre cède 1,6% à 56,55 euros. Mais comme il s'était envolé de plus de 13% mercredi suite à sa publication semestrielle qui s'est accompagnée d'un relèvement d'objectifs annuels, ses gains ressortent encore à 11,9% sur la semaine.

Bon nombre d'analystes ont revu à la hausse leurs objectifs de cours dans la foulée de l'événement, à commencer par Jefferies qui vise désormais 65 euros, contre 60 euros précédemment, estimant que le fabricant de cognacs se trouve aujourd'hui à un "tournant".

"L'activité se redresse et les efforts internes portant sur le chiffre d'affaires comme sur la rentabilité vont favoriser cette reprise", assure le courtier américain.

"Bien que la mise en oeuvre du plan soit essentielle, le marché pourrait sous-estimer ce rebond au vu du caractère cyclique de l'activité", ajoute le broker, qui affiche une recommandation d'achat sur la valeur.

Chez Berenberg, on salue les efforts reposant sur la maîtrise des coûts et l'élargissement de l'offre commerciale, ce qui conduit l'intermédiaire à rehausser sa cible de 52,6 à 57 euros, mais avec un conseil qui reste à "conserver".

Un pari sur la durée

Si les équipes de TP ICAP Midcap actent elles aussi le discours volontariste de l'entreprise et relèvent leur objectif de 39 à 43 euros, elles préfèrent rester prudentes "sur l'ensemble de l'équation".

"Les innovations doivent créer une demande réellement additionnelle, les gains de parts ne pas dégrader durablement le price-mix, et les

économies financer le réinvestissement nécessaire à la croissance tout en restaurant la marge", prévient la banque d'investissement.

"Le plan pose donc un diagnostic plus réaliste et apporte des réponses plus pertinentes ; il ne constitue pas encore la preuve du redressement", tempère la société de Bourse.

De son point de vue, la validation de ces progrès est appelée à demeurer progressive, avec un verdict qui devrait tomber à horizon 2028-2029, entre redressement simultané de la croissance, de la rentabilité et du cash.

"C'est cette combinaison, plutôt que le seul retour des volumes, qui pourrait nous conduire à revoir plus favorablement le dossier", explique TP ICAP Midcap.

L'action affiche à ce stade un gain annuel de près de 55%.