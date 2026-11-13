Prise de contrôle d'EP Group : Fnac Darty réorganise sa direction

Suite à son offre publique d'achat, EP Group (via sa filiale EP FR HOLDCo) détient désormais 69,3 % du capital et des droits de vote de Fnac Darty, prenant ainsi le contrôle de l'entreprise. Le Conseil d'administration s'est donc réuni aujourd'hui pour adapter la direction du groupe à ce nouvel actionnaire majoritaire.

Evolution de la composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Jacques Veyrat, Caroline Grégoire Sainte Marie, Laure Hauseux, Jean-Marc Janaillac, Stefano Meloni, Stefanie Meyer, Javier Santiso, Brigitte Taittinger-Jouyet et Daniela Weber-Rey de leurs fonctions d'administrateur, ainsi que de la démission de Franck Maurin de son mandat d'administrateur représentant les salariés.

Le Conseil a coopté Stéphanie Berlioz, Sandrine Doucen, Branislav Miskovic, Martin Plavec et Thomas Métivier en qualité d'administrateurs. Ces cooptations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

A l'issue de ces évolutions, le Conseil est composé de neuf membres, dont quatre administrateurs indépendants au sens du Code AFEP-MEDEF et un administrateur représentant les salariés. Sa composition respecte les dispositions légales applicables et les recommandations du Code AFEP-MEDEF, notamment en matière d'indépendance et de mixité (50% d'administrateurs indépendants hors administrateur représentant les salariés et 5 hommes, 3 femmes).

Réunion des fonctions de président et de directeur général

Le Conseil a décidé de réunir les fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général et a nommé Enrique Martinez président du Conseil d'administration. Il conserve ses fonctions de directeur général et devient ainsi président-directeur général de Fnac Darty.

Le Conseil a considéré que ce mode de gouvernance était adapté à la nouvelle structure actionnariale de la société et permettait d'assurer la continuité et l'efficacité de sa gouvernance dans la mise en oeuvre de la stratégie du groupe.

Cette organisation s'accompagne de dispositifs visant à assurer un équilibre des pouvoirs au sein du Conseil, notamment la présence de quatre administrateurs indépendants et le maintien de Sandra Lagumina en qualité de vice-présidente.

Le Conseil a également décidé de maintenir inchangés le montant et la structure de la rémunération d'Enrique Martinez pour 2026, conformément à la politique de rémunération approuvée par l'Assemblée générale du 27 mai 2026.

Compte tenu l'évolution de sa composition, le Conseil a également revu l'organisation de ses comités spécialisés et a décidé de créer un Comité des rémunérations, des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociale et environnementale (" Comité RNG-RSE ") en remplacement du Comité des nominations et des rémunérations et du Comité de responsabilité sociale, environnementale et sociétale. Le Conseil conserve par ailleurs un Comité d'audit et un Comité stratégique.

Les comités sont désormais composés comme suit :

- Comité d'audit : Sandra Lagumina (présidente, administratrice indépendante), Stéphanie Berlioz (administratrice indépendante) et Martin Plavec.

- Comité RNG-RSE : Olivier Duha (président, administrateur indépendant), Sandrine Doucen (administratrice indépendante), Branislav Miskovic et Julien Ducreux (administrateur représentant les salariés).

- Comité stratégique : Olivier Duha (président, administrateur indépendant), Enrique Martinez (président-directeur général), Branislav Miskovic et Martin Plavec.