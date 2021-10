Priorité à l'attentisme pour démarrer une semaine chargée

Du côté des valeurs, Carrefour (-2,90%) a occupé une grande partie de l'actualité française en raison d'informations de presses faisant état d'un mariage avorté avec Auchan. Au CAC 40, EssilorLuxottica (-2,26%) a également connu une séance difficile. Dans le sillage de la hausse des cours des matières premières, les valeurs industrielles comme ArcelorMittal (+4,40%), Renault (+3,39%) et TotalEnergies (+2,01%) ont dominé la place parisienne.

C'est également ce même jour que sera publié l'inflation américaine au mois de septembre. Même si le consensus s'attend à une stabilité, aussi bien en rythme annualisé que d'un mois sur l'autre, des surprises ne sont pas à exclure et la récente flambée des matières premières n'a sûrement pas fait disparaître toutes les craintes inflationnistes.

Les investisseurs ont joué d'attentisme ce lundi, au cours d'une journée pauvre en évènements. En revanche, le reste de la semaine sera beaucoup plus chargé, en particulier mercredi en raison notamment du lancement de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis.

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé une séance indécise en ordre dispersé. Le CAC 40 a ainsi terminé sur un gain de 0,16% à 6 570,54 points, pendant que l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,10% à 4 069,29 points. En fin d'après-midi, les indices new-yorkais grimpaient de 0,52% pour le Dow Jones et de 0,54% pour le Nasdaq.

