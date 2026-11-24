Principales opérations impliquant des laboratoires pharmaceutiques et des entreprises biotechnologiques américains au cours de la dernière décennie

Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a accepté d'acquérir la société américaine Insmed INSM.O pour environ 41 milliards de dollars en numéraire, misant sur ce spécialiste des médicaments respiratoires pour stimuler sa croissance au-delà de son médicament phare, le Dupixent.

Cette opération vient s’ajouter à une liste croissante de transactions très médiatisées réalisées au cours de la dernière décennie par des laboratoires pharmaceutiques américains visant à acquérir des traitements prometteurs dans des domaines allant de l’oncologie et de la neurologie aux maladies rares et à l’obésité.

Voici quelques-unes des principales opérations impliquant des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques basées aux États-Unis au cours de la dernière décennie: