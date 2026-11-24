Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a accepté d'acquérir la société américaine Insmed INSM.O pour environ 41 milliards de dollars en numéraire, misant sur ce spécialiste des médicaments respiratoires pour stimuler sa croissance au-delà de son médicament phare, le Dupixent.
Cette opération vient s’ajouter à une liste croissante de transactions très médiatisées réalisées au cours de la dernière décennie par des laboratoires pharmaceutiques américains visant à acquérir des traitements prometteurs dans des domaines allant de l’oncologie et de la neurologie aux maladies rares et à l’obésité.
Voici quelques-unes des principales opérations impliquant des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques basées aux États-Unis au cours de la dernière décennie:
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Année
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Acquéreur
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Cible
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Valeur de la transaction
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Description
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2026
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Sanofi SASY.PA
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Insmed INSM.O
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Environ 41 milliards de dollars
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Pour élargir son portefeuille au-delà du médicament phare Dupixent
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2026
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Vertex Pharmaceuticals VRTX.O
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Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O
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Environ 10 milliards de dollars
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Pour élargir son portefeuille dans le domaine des maladies hormonales rares
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2026
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Merck KGaA MRCG.DE
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Bio-Techne TECH.O
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11,3 milliards de dollars
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Pour renforcer sa présence sur le marché des sciences de la vie grâce à l'accès à des outils de recherche et de biotransformation
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2026
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AbbVie ABBV.N
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Apogee Therapeutics APGE.O
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10,9 milliards de dollars
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Pour élargir son portefeuille de produits en immunologie
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2026
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GSK GSK.L
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Nuvalent NUVL.O
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10,6 milliards de dollars
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Pour élargir son portefeuille de médicaments anticancéreux en phase avancée de développement
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2026
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Boston Scientific BSX.N
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Penumbra PEN.N
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14,5 milliards de dollars
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Pour élargir le portefeuille de produits vasculaires
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2025
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Abbott ABT.N
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Exact Sciences EXAS.O
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jusqu'à 23 milliards de dollars
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Pour accéder aux tests de dépistage du cancer d'Exact Sciences, notamment son test phare de dépistage du cancer colorectal, Cologuard
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2025
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Merck MRK.N
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Cidara Therapeutics CDTX.O
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9,2 milliards de dollars
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Pour accéder au médicament expérimental de Cidara destiné à la prévention de la grippe
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2025
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Pfizer PFE.N
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Metsera MTSR.O
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10 milliards de dollars
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Pour prendre pied sur le marché en forte croissance du traitement de l'obésité
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2025
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Merck & Co MRK.N
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Verona Pharma I9SAy.F
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Environ 10 milliards de dollars
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Renforce le portefeuille de produits respiratoires de Merck alors que l'expiration du brevet du Keytruda se profile
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2025
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Johnson & Johnson JNJ.N
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Intra-Cellular Therapies
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14,6 milliards de dollars
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Renforce la présence de J&J dans le domaine des traitements des maladies cérébrales
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2024
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Novo Holdings
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Catalent
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16,5 milliards de dollars (dette comprise), 11,5 milliards de dollars (hors dette)
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Renforce la capacité de production du Wegovy, le médicament anti-obésité très populaire de Novo Nordisk
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2023
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Merck & Co
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Prometheus Biosciences
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10,8 milliards de dollars
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Ajoute un traitement expérimental contre la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn et renforce sa présence dans le domaine de l'immunologie
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2023
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Bristol Myers Squibb BMY.N
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Karuna Therapeutics
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14 milliards de dollars
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BMY acquiert un médicament antipsychotique prometteur alors que les brevets de ses anciens traitements arrivent à expiration
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2023
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Pfizer PFE.N
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Seagen
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43 milliards de dollars
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Renforce le portefeuille de produits anticancéreux de Pfizer face à la baisse des ventes des produits liés à la COVID-19 et à la concurrence des génériques
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2022
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Amgen AMGN.O
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Horizon Therapeutics
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27,8 milliards de dollars
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Cette acquisition, la plus importante du secteur en 2022, renforce le portefeuille dédié aux maladies rares
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2022
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Pfizer
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Biohaven Pharmaceutical Holding
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11,6 milliards de dollars
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Pfizer mise gros sur une nouvelle classe de médicaments contre la migraine
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2021
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Merck & Co
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Acceleron Pharma
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Environ 11,5 milliards de dollars
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Diversifie le portefeuille de Merck au-delà du cancer
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2021
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Ginkgo Bioworks DNA.N
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Soaring Eagle Acquisition
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17,5 milliards de dollars
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Ginkgo entre en bourse grâce à une fusion avec une société à chèque en blanc soutenue par Harry Sloan et Jeff Sagansky, deux anciens dirigeants d'Hollywood
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2020
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AstraZeneca AZN.L
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Alexion Pharmaceuticals
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39 milliards de dollars
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La plus grande opération jamais réalisée par AstraZeneca pour se diversifier hors de son activité oncologique, en misant sur les médicaments destinés aux maladies rares et à l'immunologie
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2020
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Bristol Myers Squibb
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MyoKardia
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Environ 13 milliards de dollars
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Renforce le portefeuille de traitements contre les maladies cardiaques de Bristol
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2020
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Gilead GILD.O
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Immunomedics
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21 milliards de dollars
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Renforce le portefeuille de Gilead dans le domaine du cancer
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2019
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Mylan
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La division Upjohn de Pfizer
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Environ 12 milliards de dollars
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L'acquisition par Mylan de la division Upjohn de Pfizer a pris la forme d'une fusion par échange d'actions, qui a donné naissance à Viatris VTRS.O . Upjohn a en substance été cédée aux actionnaires de Pfizer, puis fusionnée avec Mylan
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2019
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AbbVie ABBV.N
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Allergan
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63 milliards de dollars, 83 milliards de dollars (dette comprise)
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AbbVie prend le contrôle de Botox et diversifie son portefeuille au-delà de son médicament phare de l'époque, Humira
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2019
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Pfizer
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Array Biopharma
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11,4 milliards de dollars
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Pfizer acquiert un actif dans le domaine de l'oncologie
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2019
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Bristol Myers Squibb
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Celgene Corp
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74 milliards de dollars
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L'une des plus importantes fusions pharmaceutiques de l'histoire
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2017
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Johnson & Johnson JNJ.N
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Actelion
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30 milliards de dollars
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Janssen Holding, filiale de Johnson & Johnson, acquiert Actelion; la division R&D d'Actelion est scindée pour former Idorsia
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2017
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Gilead Sciences
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Kite Pharma
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11,9 milliards de dollars
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Renforce la position de Gilead dans le domaine de la thérapie cellulaire, en particulier dans les traitements CAR-T contre le cancer
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2016
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Pfizer
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Medivation
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14 milliards de dollars
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Pfizer acquiert Xtandi, un médicament phare contre le cancer de la prostate
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2015
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Shire
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Baxalta
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32 milliards de dollars
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Propulse Shire au rang de leader dans le traitement des maladies rares
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2015
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AbbVie
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Pharmacyclics
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21 milliards de dollars
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AbbVie obtient l'accès à ce qui devrait devenir l'un des médicaments anticancéreux les plus vendus au monde et étend sa présence dans le secteur lucratif de l'oncologie
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2015
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Valeant Pharmaceuticals (désormais Bausch Health)
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Salix Pharmaceuticals
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14,5 milliards de dollars
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Fait de Valeant un leader dans le domaine des médicaments gastro-intestinaux
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2015
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Pfizer
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Hospira
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15 milliards de dollars
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Cette opération permet à Pfizer de se doter d'une activité pharmaceutique mondiale de premier plan
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