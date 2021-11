Principal Global Investors : "La protection face à l'inflation demeure impérative"

A cet égard ajoute Seema Shah, la saison des résultats d'entreprises a révélé de nombreuses menaces pour les marges bénéficiaires avec un plus grand nombre d'entreprises signalant des arriérés d'approvisionnement, des difficultés d'embauche ainsi qu'une augmentation du prix des intrants et des coûts d'expédition.

Le ratio stocks/ventes aux Etats-Unis demeure très déprimé, souligne la stratégiste. De fait, les indices manufacturiers des Réserves fédérales de Dallas, Richmond, Philadelphie et Chicago, tout comme ceux de la zone euro, indiquaient un allongement des délais de livraison en octobre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.